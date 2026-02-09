岡田将生が主演を務める4月期のTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に、宮近海斗（Travis Japan）と岸谷五朗が出演することが決定した。 参考：中条あやみ、『田鎖ブラザーズ』で岡田将生のバディに共演の井川遥は「憧れの存在」 本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける