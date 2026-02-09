転職を考え始めたものの、「仕事が見つかるか不安で動けない」人は少なくない。かといって、転職エージェントに任せきりにすると、就職先のミスマッチが起きることも…。転職をサポートするサービスは多岐にわたっており、それらを使いこなせば、自分に合った仕事は意外と見つかりやすいものだ。「最高の会社の辞め方」を体系化してきた筆者が、転職活動のポイントを解説する。※本稿は、退職学（R）研究家の佐野創太監修『転職・