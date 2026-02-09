韓国で大学教師としても活動する美人競泳選手のイム・ダヨンが、華麗なプロポーションを披露してファンを虜にしている。【写真】こんなグラマラスとは…韓国美女アスリートに熱視線イム・ダヨンは最近、自身のインスタグラムで「昔のiPhoneと最近のギャラクシーの違い。壊れたiPhoneを手放せない理由」と綴り、オーストラリア・シドニーで撮影したとみられる写真を数枚投稿した。公開された写真には、脇腹部分が開いた競泳用の水着