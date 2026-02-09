２月10日（火）発売のサッカーダイジェストでは、毎年恒例のＪリーグの「開幕ガイド」をお届け!!シーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」は通常とはレギュレーションは異なりますが、恒例の識者らによる順位予想を大公開。J2＆J3の展望なども掲載しています。さらに新シーズンのキーマンらの熱いストーリーも。またJ1＆J2＆J3全クラブの布陣も紹介。J1＆J2全クラブの“変化・強化”ポイントもお届け。人気のコ