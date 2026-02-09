ソフトバンクの大江が今キャンプ5度目のブルペン入り。直球、シュート、スライダーを投じて、左右の打席に立った倉野投手コーチにチェックを受けた。昨季途中にトレードで移籍して、鷹のユニホームでの春季キャンプは今回が初めて。状態については「まずまずですかね」と話したが、順調にブルペン入りを重ねている。小久保監督は「左のスペシャリストというイメージが強い」と昨季16試合登板した左腕に期待した。