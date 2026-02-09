速報が入ってきました。9日午前5時ごろ、札幌市手稲区西宮の沢2条3丁目の住宅で爆発を伴う火事が発生しました。消防によりますと、その住宅と隣接する建物も倒壊し、被害は広範囲に及ぶとみられます。けが人の状況などは確認中です。