ソフトバンクのドラフト5位ルーキー・高橋（JR東日本）のA組残留が決定した。当初は笹川の体調不良に伴う1クール限定だったがアピールが実った。小久保監督は「バッティングが面白いという評価が高い。実戦を見てみます」と説明。課題は守備面だが、本多内野守備走塁コーチとの特守で鍛えている。期待の大砲候補は「開幕1軍が今年の一つの目標。そのためにもキャンプをA組で終えるというのは大事なことだと思います。アピール