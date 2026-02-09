ソフトバンクの小久保監督が「統一ベース」の導入で「スチールは増えるかな」と野球の変化を予想した。昨季まで使用したベースの一辺が約38.1センチだったのに対し、約45.7センチと約7.6センチ大きくなった。クロスプレーでの故障リスクの軽減が期待される一方、塁間が狭まることで盗塁が増える可能性が高い。指揮官は「一塁の帰塁の時にタッチの距離が遠い」と走者にとってはけん制死のリスクが低くなる点も指摘した。