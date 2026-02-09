◇練習試合日本ハム8―4阪神（2026年2月8日名護）5年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川が2点を追う6回、ビッグイニングを呼び込んだ。無死一塁から椎葉の直球を右前打。直後に相手バッテリーのミスの間に、二塁にヘッドスライディングするなど、全力プレーで一挙6得点を演出した。新庄監督の助言で打撃フォームを改良中で「感触としては良かった」と手応え。外野の定位置獲得へ「みんなが結果残すのが本当に良い。