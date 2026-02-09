◇練習試合日本ハム8―4阪神（2026年2月8日名護）侍ジャパンの一員として臨むWBCも見据え、今年初の対外試合に「6番・捕手」で先発出場した。守っては3回まで茨木、門別をリードして無失点投球を演出し、「実際に走者がいたり、打者の反応を見たりしながら、いろんなことを確認しながらできた」と振り返った。打っては、三ゴロ、左飛と2打数無安打。「シートでも真っすぐしか見ていなかったので変化球を久しぶりに見たら