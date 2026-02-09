期待の急成長株にお呼びがかかった。ソフトバンクの宮崎キャンプでB組スタートだった育成右腕、大竹風雅投手（26）のA組昇格が決定。大野稼頭央投手（21）、岩井俊介投手（24）の計3人が、あす10日の第3クールからA組で練習を行う。倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは背番号「136」の大竹へ寄せる高い期待を明かした。「オフから一番、成長を感じるのが大竹。1月の自主トレのブルペンから見てきたけど本当に頑張ってい