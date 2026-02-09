◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 女子ノーマルヒル(大会2日目/現地7日)銅メダルを獲得した丸山希選手が8日、一夜明けての心境を語りました。当日夜は「いつもより興奮して寝られなかった」と明かす丸山選手。「メダルをもらったとき以上に『メダリストになったんだな』って実感が湧いてきています」と笑顔を見せました。現地に入ってからについては「トレーニング2日間は思うように飛べていなくて、もど