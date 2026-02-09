ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が8日、宮崎キャンプに合流した。初日から室内練習場で特打を敢行し、新打撃フォームで快音を連発。球速が上がり続ける直球への対応を追求し、スタンス幅を狭め、昨季までのように膝を深く曲げず、グリップの位置も高くなった。日本代表の2連覇が懸かる3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも新フォームでライバルの剛速球に対応していく。次々と快音が響き渡った。寒波の影響