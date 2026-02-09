スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手が現地8日、試合から一夜明けて快挙を達成した現在の心境について語りました。木村選手は試合を終えて時間がたった今も「五輪の場に立って金メダルを取っているのは本当に実感できない」と述べると、「小学生から中学生、高校の友達からだったり、保育園の友達とかからも、その親御さんからもメッセージが来ています」と反響の大きさを明かしました。高得点が出た要因