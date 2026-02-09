「新馬戦」（８日、小倉）１番人気のアンジュドジョワ（牝３歳、父キタサンブラック、母ピースエンジェル、栗東・福永）が横綱相撲で初陣を飾った。道中は好位で追走し、３角付近で進出。４角で先頭に躍り出ると、最後の直線では必死に追いすがる２着馬を寄せつけず、ゴールを駆け抜けた。小沢は「ケイコに乗せていただいて素質を感じていました」とうなずき、「使ってもテンションが上がり過ぎることもなさそうなので、次も