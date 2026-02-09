「小倉日経賞」（８日、小倉）復活を遂げる逃走劇だった。６番人気のレーゼドラマ（牝４歳、栗東・辻野）が好発からハナを奪い、危なげないレース運びで１馬身半差の快勝。昨年のフラワーＣ勝利後は重賞で３戦連続２桁着順と苦汁をなめていたが、オープン特別では力が違った。斎藤は「返し馬からゲート裏まで落ち着いて臨めて、ゲートの駐立も我慢してくれました。以前との比較はできませんが、ブリンカーも効いていたように