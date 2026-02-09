開幕3戦目の先発が内定している日本ハムの達が、“侍斬り”だ。阪神戦に今季実戦初登板初先発し、最速152キロの直球を軸に1回1安打無失点2奪三振の好投。「この時期なのでどうしても投手有利ではあるが、フォークで空振りを取れたのは良かった」。初回先頭の前川、森下を連続三振。2死からディベイニーに中前打も、最後は佐藤輝を高め直球で右飛に仕留めた。侍ジャパンの2人を寄せ付けず「それこそね。調整が早い方たちだと