スポーツ仲裁裁判所（CAS）は8日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング女子イタリア代表から外れたアンジェラ・ロメイが、国際連盟などを相手に選考の見直しを求めた訴えを棄却したと発表した。選考が恣意的であると示す十分な証拠がないと判断した。（共同）