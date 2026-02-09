【グレンデール（米アリゾナ州）共同】プロ野球ヤクルトから米大リーグ、ホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手が8日、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールの球団施設を訪れ、自主練習で軽快に体を動かした。同球団のマイナーに所属する西田陸浮内野手とともに練習。三塁の守備位置でノックを受け、打撃ケージで打ち込んだ。日本代表として出場する3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）や、その後に開幕するメ