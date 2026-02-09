◇練習試合日本ハム8―4阪神（2026年2月8日名護）鮮烈な“1軍デビュー”だ。日本ハムのドラフト2位・エドポロケイン外野手（22＝大阪学院大）が8日、沖縄・名護での12球団今季初の対外試合となった阪神との練習試合に「4番・中堅」で出場。2安打1打点で“プロ初安打初打点”をマークした。2軍キャンプからいきなりのスタメン抜てきで結果を残したルーキーに、新庄剛志監督（54）は1軍昇格の可能性も示唆した。努力は一生