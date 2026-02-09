ＪＲＡは８日、雪のため第１回東京競馬４日と第２回京都競馬４日の開催を中止すると発表した。第２回京都競馬４日は９日（月）に、第１回東京競馬４日は１０日（火）にそれぞれ順延して代替開催される。中央競馬で一日に開催される全１２レースが中止となったのは、直近では昨年２月８日の京都開催（積雪のため）以来１年ぶり。小倉競馬はレースの発走時間を遅らせて開催されたが、降雪の影響のため４Ｒ（４歳上障害未勝利）を取