「アブダビゴールドＣ」（７日、アブダビ競馬場）新設された芝のマイル戦で行われたリステッド競走の第１回アブダビゴールドＣで、日本のシュトラウス（牡５歳、美浦・武井）が初代王者に輝いた。道中は中団のインで脚を温存。直線は混戦を力強く抜け出し、１着賞金６０万ドルを手にした。モレイラは「追いだすといい脚を使ってくれました。トレーナーがいい仕事をして、最高の状態で連れてきてくれました」と感謝を口にした