ミラノ・コルティナオリンピックは８日（日本時間９日未明）、スノーボード女子ビッグエアの予選が行われ、前回北京大会「銅」の２１歳村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が合計１７１・２５点で２位、初出場の１９歳深田茉莉（まり）（ヤマゼン）が１６５・７５点で５位、２大会連続４位の２４歳岩渕麗楽（バートン）が１６４・００点で７位、１８歳鈴木萌々（キララクエストク）が１６０・５０点で８位となり、４人全