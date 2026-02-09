8日投開票の衆院選の記者会見で国民民主党の玉木雄一郎代表が「民主党政権の大臣経験者といわれるようなベテラン議員が軒並み苦戦を強いられている情勢について、どうみているか」と質問を受けました。【映像】中継に生出演した玉木代表（実際の映像）玉木代表は小選挙区で落選した、岡田克也氏や小沢一郎氏、安住淳氏らの名前を挙げ、「本当の意味で民主党時代が終わったのかな」と述べました。「昨年の参院選で古い自民党的