「かささぎ賞」（８日、小倉）１０番人気のクリエープキー（牝３歳、美浦・牧）が波乱を演出した。スタートを決めると、スムーズに好位のインを確保。直線は迷いなく内を選択して抜け出すと、２馬身半差で押し切った。富田は「外枠でもやれることをやろうと思っていたので、いいスタートが切れたので内に入ることができました。あけば抜けてくる手応えでしたし、前回よりさらに仕上げてくれていました。いい時に乗せてもらい