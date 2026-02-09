グラビア界を席巻する“エリマリ姉妹”こと、Erikaと百瀬まりなが、9日発売の『週刊ヤングマガジン』11号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【別カット】衝撃の“密着Tバック”ショットを公開した“エリマリ姉妹”こと、Erikaと百瀬まりなルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、2018年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『ヤンマガ』表紙を飾った。