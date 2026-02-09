2025年12月、文化庁長官特別表彰が発表された。“文化活動に優れた成果を示し、日本文化の振興に貢献した人物”が御年85歳、漫画家のバロン吉元氏だ。“貸本”が全盛期の時代に漫画家デビューを果たし、1960〜1970年代にかけて巻き起こった劇画ブームでは全盛期を築いた、まさにレジェンド漫画家。東京都内にあるバロン.プロでは、トレードマークのテンガロンハットに、レザーベストを着込んでお出迎えしてくれた。足取りも軽く