「安倍晋三元首相が『本当は恐ろしい人だよ』と表現した政治家は3人。岸田文雄さんと山谷えり子さん、あと高市早苗さんです。それぞれの安倍さんなりの理由はあるんですが、高市さんだけ、『高市さんはね……』と、あの饒舌な安倍さんが黙ってしまう。じつのところ、全幅の信頼はしていないようでした。実際、派閥を出た高市さんを、最後まで呼び戻しはしませんでしたからね」旧清和会に属していた元議員は、高市首相についてこ