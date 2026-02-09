職場を離れる決断は、時に人生を大きく好転させる。京都府の30代の男性（事務／年収650万円）は以前の職場で壮絶なパワハラに遭っていたと言い、当時の状況をこう振り返る。「先輩から胸ぐらを掴まれる、脇腹を蹴られるなどのパワハラを受けていた」現代のコンプライアンス意識からすれば、即座に懲戒対象となってもおかしくない蛮行だ。男性は転職を決意。そのあと数年が経ち、当時の知り合いから先輩の「その後」を聞いたところ