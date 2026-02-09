時代に取り残されたままの職場環境では、どれだけ求人を出しても人材は定着しない。投稿を寄せた40代男性（ITエンジニア／年収450万円）は、今の勤め先に「この会社ダメだな」と、見切りをつけているようだ。（文：長田コウ）男性によれば、10人に満たない営業部は50代後半の社員が大半を占めており、数年以内にほとんどが定年を迎える見通しだという。「つまり早くて3年後、延長雇用したとしても5年後ぐらいには営業部には1名しか