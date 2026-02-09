◆練習試合日本ハム８―４阪神（８日・名護）日本ハムのドラフト２位・エドポロケイン外野手（２２）＝大院大＝が８日、初の対外試合で新庄監督に「完璧。大したもん」と、言わしめる衝撃デビューを飾った。阪神との練習試合（名護）に「４番・中堅」で出場すると、初回の第１打席で遊撃への内野安打、４回の第２打席には中堅フェンス直撃の二塁打を放つなど２安打１打点で首脳陣をうならせた。キャンプは２軍スタートも、１