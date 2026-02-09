ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が８日、沖縄・浦添キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季の新人王左腕・荘司から“プロ１号”を放った。内角高めの直球を強振。打球は左翼席後方の防球ネット上部に突き刺さる推定飛距離１２５メートルの特大弾となった。球場が騒然となる中、黄金ルーキーは「プロでもすごく活躍されている方からの一本というのは自信になります」と爽やかにほ