将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指された。挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に勝利し、対戦成績３勝０敗で３期ぶりに女流名人位を奪還した。対局の緊張感から解き放たれ、左手薬指のリングにそっと触れた。４年連続の女流名人戦。３期ぶりの