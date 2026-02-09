モデル・俳優の飯豊まりえが、専属モデルを務めている『Oggi』（小学館）を27日発売の4月号をもって卒業する。【写真】超ミニ丈ワンピースから美脚笑顔を振りまく飯豊まりえ2018年6月に同誌に初登場、2019年3月に専属モデルとなり、その4ヶ月後に初ソロ表紙に抜擢された。圧倒的な表現力、一瞬で人を虜にしてしまう笑顔、スタイリスト顔負けのファッションセンスで7年8ヶ月を駆け抜けた。専属モデル就任時に「身も心も素敵