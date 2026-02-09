■第12回アジア室内陸上競技選手権大会3日目（6〜8日、中国・天津）アジア室内陸上日本代表【一覧】アジア室内陸上の最終日が8日に行われ、男子800ｍの落合晃（19、駒澤大）が1分48秒24で銀メダルを獲得した。1日目の予選を全体トップのタイムで通過していた落合。決勝は積極的な走りで先頭でレースを進めたが、ラスト1周でカタールのイブラヒム アバス・エムシュート（21）に前をゆずりそのままフィニッシュした。女子60ｍハー