衆院選は比例東京ブロックで参政党とチームみらいが最後の議席を獲得した。小選挙区を含め、各党の議席は自民315、中道49、維新36、国民28、共産4、れいわ1、減ゆ連1、参政15、みらい11、無所属5で確定した。