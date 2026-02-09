ミラノ・コルティナ冬季オリンピックをめぐり、開催に反対するデモで一部の市民が暴徒化したことを受け、イタリアのメローニ首相は「反対デモを行う人たちはイタリアの敵だ」と厳しく批判しました。イタリアのミラノでは7日、オリンピックの開催に反対する3000人以上が選手村の近くでデモ行進を行い、オリンピックに莫大な資金が使われるなか市民の福祉など喫緊の課題が放置されていると主張しました。その後、一部の参加者が暴徒