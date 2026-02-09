俳優の岡田将生が主演、染谷将太が共演する4月期のTBS系ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の追加キャストが9日、発表となった。岡田演じる真が所属する青委警察署刑事課強行犯係のメンバーとして、宮近海斗（Travis Japan）と岸谷五朗の出演が決定した。【写真】チームを明るく照らす！ムードメーカーを演じる宮近海斗物語の軸となるのは、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止された直前、わずか2日の差で