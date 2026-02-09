■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード女子ビッグエア予選（日本時間9日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個女子ビッグエアの予選が行われ、日本勢は、前回大会で冬季五輪日本人女子最年少メダルとなる銅メダルの村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）、3大会連続五輪出場の岩渕麗楽（24、バートン）、初出場の深田茉莉（