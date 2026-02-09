大阪府知事・大阪市長の出直しダブル選は前職の2人が当選を確実にしました。「大阪都構想」の3度目の住民投票は来年春までの任期中に行いたいとしています。府知事、市長への当選を確実にしたのは、日本維新の会の吉村洋文代表、横山英幸副代表です。この選挙は、大阪市を廃止して特別区を設置する「大阪都構想」への3度目の挑戦を掲げ、知事・市長が辞職したことに伴い行われたもので、主要政党は「大義がない」として、候補の擁