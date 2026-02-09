アイドルグループ「マジカル・パンチライン」リーダー兼プロデューサー・沖口優奈（27）の初写真集（タイトル未定、扶桑社）が4月20日に発売されることが決まったことが9日、分かった。昨年12月、今年4月16日開催の10周年記念ワンマンライブをもってグループから卒表すると発表。「ずっと夢だった写真集をアイドル10周年、そして沖口優奈の新たなスタートのタイミングで発売できてとってもうれしいです！」とコメント。「沖縄の海