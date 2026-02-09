¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î¹ÔÆ°¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î500m¡¢1000m¤Î¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¤ä¡¢³«²ñ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤è¤ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤òÌä¤¦À¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤âÊ®½ÐÍö½÷²¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È»ÈÍÑ¾ìÌÌ