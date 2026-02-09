壊れてしまったというメダルを見せるジョンソン(C)Getty Images今五輪もメダルの“品質問題”が浮上しそうだ。現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で、見事に勝利したブリージー・ジョンソン（米国）の金メダルが紐から外れて落下。一部が破損する事態になった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！予期せぬアクシデントだった。金メダルを手