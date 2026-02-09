今大会で日本勢初となる金メダルを獲得した木村に祝福の声が届いた(C)Getty Images日本勢の金メダル1号が話題だ。現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝がリヴィーニョ・スノーパークで行われ、五輪初出場の木村葵来（きら）は、大技の5回転半を2本成功させるなど、会心の滑りを披露。179.50点で今大会日本人初の金メダルに輝いた。【写真】日本選手と中国選手の友情を見よ！表彰台での