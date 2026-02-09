選手村のグルメも好評のミラノ・コルティナ五輪(C)Getty Images連日、各競技で熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪。そんな中で、選手村のカフェテリアで提供されている「チョコレートケーキ」が注目を集めている。米誌『Cosmopolitan』がこの現象を取り上げ、選手たちの実食動画がSNSで拡散されている様子を伝えている。【動画】選手村で提供されているチョコレートケーキを“食レポ”するカナダ代表選手をチェック