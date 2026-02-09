気象台は、午前5時51分に、なだれ注意報を山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町に発表（雪崩注意報） 9日05:51時点庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■山形市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意