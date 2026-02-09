■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート団体・女子フリー（日本時間9日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？フィギュアスケートの団体、女子フリースケーティング（FS）が行われ、日本は坂本花織（25、シスメックス）が貫禄の演技を披露し、148.62点のトップ。合計点で首位アメリカとついに