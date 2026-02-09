◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)スノーボード・女子ビッグエア予選が行われ、日本勢は村瀬心椛選手ら4人が決勝進出を決めました。ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。予選は上位12人が突破。前回大会17歳3か月の日本人女子の冬季オリンピックメダリストの最年