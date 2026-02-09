ベセント米財務長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米政権は8日の衆院選で自民党が「見事な勝利」（グラス駐日大使）を収めたと歓迎した。トランプ大統領は投開票が迫る中、高市早苗首相（自民総裁）への「全面支持を表明」しており、3月19日にホワイトハウスで高市氏と会談する考え。日本の政権が安定する見通しが強まり、中国をにらんだ安全保障や経済協力の深化に期待している。ベセント財務長官は8日、FOXニュースの