JR東海によりますと、東海道新幹線は雪の影響できょうの始発から、小田原駅から熱海駅の間と、岐阜羽島駅から新大阪駅の間の一部区間で、通常より速度を落として運転するということです。このため、列車に遅れが出る見込みです。